إسرائيل: استهدفنا القائد الفعلي للجناح المسلح لحركة حماس
القدس 15 مايو أيار (رويترز) – قالت إسرائيل اليوم الجمعة أنها نفذت غارة في غزة استهدفت عز الدين الحداد، القيادي العسكري البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقطاع غزة.
وتعتقد إسرائيل أن الحداد هو أحد العقول المدبرة لهجمات حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وسبق أن أدرجته على قائمة المطلوبين لديها.
ولم يصدر أي تعليق من حركة حماس حتى الآن.
(تغطية صحفية رامي أيوب في القدس ونضال المغربي في القاهرة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)