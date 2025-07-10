إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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(رويترز) – قالت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن يوم الخميس إنها هاجمت مطار بن جوريون الإسرائيلي قرب منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وجرى إسقاط معظمها أو لم تصل إلى أهدافها. وشنت إسرائيل هي الأخرى سلسلة من الضربات.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران أيضا ممرات الشحن في حملة يقولون إنها تهدف لدعم الفلسطينيين منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 مما أدى إلى انخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للنفط والسلع العالمية.

وأعلن الحوثيون في مايو أيار أنهم سيفرضون حصارا جويا “شاملا” على إسرائيل من خلال استهداف مطاراتها بشكل متكرر.