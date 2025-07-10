The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن يوم الخميس إنها هاجمت مطار بن جوريون الإسرائيلي قرب منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وجرى إسقاط معظمها أو لم تصل إلى أهدافها. وشنت إسرائيل هي الأخرى سلسلة من الضربات.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران أيضا ممرات الشحن في حملة يقولون إنها تهدف لدعم الفلسطينيين منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 مما أدى إلى انخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للنفط والسلع العالمية.

وأعلن الحوثيون في مايو أيار أنهم سيفرضون حصارا جويا “شاملا” على إسرائيل من خلال استهداف مطاراتها بشكل متكرر.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
59 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية