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إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل.

وتطلق جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن البحري.

وقال الحوثيون مرارا إن هجماتهم هي عمل تضامني مع الفلسطينيين في غزة.

وجرى اعتراض معظم ما أطلقته الجماعة المتحالفة مع إيران من صواريخ وطائرات مسيرة أو سقطت قبل بلوغ أهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الغارات ردا على تلك الهجمات.

(تغطية صحفية إيناس العشري من القاهرة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية