إسرائيل: الاستعدادات تتواصل مع مصر لفتح معبر رفح والموعد سيُعلن لاحقا

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – قالت وحدة (تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) التابعة للجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن الاستعدادات تتواصل مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.

وهددت إسرائيل في وقت سابق بأنها قد تبقي معبر رفح مغلقا وتقلل من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني لأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تتباطأ في إعادة رفات الرهائن القتلى، على حد قولها. وعكس هذا التحديات التي يواجهها وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة استمرت عامين وقاد لإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء الذين كانوا محتجزين لدى الحركة.

وقالت الوحدة، التي تشرف على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، إن المساعدات الإنسانية تواصل الدخول للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل ومعابر أخرى.

وذكرت في بيان لرويترز “يجب التأكيد على أن المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح. لم يتم الاتفاق على هذا الأمر في أي مرحلة من المراحل”.

وقال مصدران لرويترز يوم الأربعاء إنه من المتوقع فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد يوم الخميس.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل-إعداد مروة غريب ومروة سلام للنشرة العربية)