إسرائيل: الجيش قتل قائد الوحدة الفلسطينية في فيلق القدس بالحرس الثوري

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم السبت إن الجيش قتل قائدا مخضرما في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في قصف استهدف شقة في مدينة قم الإيرانية.

وأضاف كاتس في بيان أن القائد المخضرم القتيل هو سعيد إيزادي قائد الوحدة الفلسطينية في فيلق القدس.

ولم يصدر أي تأكيد من الحرس الثوري الإيراني بعد.

وشكل فيلق القدس شبكة من الحلفاء العرب تعرف باسم محور المقاومة، إذ أسس حزب الله في لبنان عام 1982 وقدم الدعم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

لكن الشبكة المتحالفة مع إيران تلقت ضربات موجعة خلال العامين الماضيين، إذ أضعفت العمليات الإسرائيلية منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل الحركة الفلسطينية وحزب الله.

وقال كاتس إن إيزادي قدم التمويل والسلاح لحماس خلال الهجمات الأولية، واصفا مقتله بأنه “إنجاز كبير للمخابرات الإسرائيلية وسلاح الجو”.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على إيزادي بسبب ما وصفتاه بعلاقاته بحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المسلحة، والتي شاركت أيضا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.