إسرائيل: الجيش قتل 5 مسلحين تظاهروا بأنهم من مؤسسة خيرية أمريكية

من إميلي روز

القدس (رويترز) – – قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل خمسة مسلحين في قطاع غزة تظاهروا بأنهم يعملون لصالح مؤسسة (وورلد سنترال كيتشن) الخيرية ومقرها الولايات المتحدة والتي نددت بأي شخص يتظاهر بأنه من العاملين في المجال الإنساني.

وقال الجيش إنه تأكد أن الخمسة لم يكونوا تابعين للمؤسسة الخيرية قبل قتلهم في غارة جوية الأسبوع الماضي بينما كانوا يرتدون زي المؤسسة ويشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية.

وأضاف “الإرهابيين تعمدوا وضع الشعار وارتداء سترات صفراء في محاولة لإخفاء أنشطتهم وتجنب استهدافهم، مستغلين باستهزاء المكانة والثقة الممنوحة لمنظمات الإغاثة”.

وقالت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إنها تلقت اتصالا من السلطات الإسرائيلية، وأكدت عدم وجود صلة مع هؤلاء الأشخاص. وقالت في بيان على إكس “ندد بشدة بأي شخص ينتحل صفة أحد العاملين في المؤسسة أو أي جهة إنسانية أخرى، لأن ذلك يعرض المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة للخطر”.

وفصلت المؤسسة في ديسمبر كانون الأول عشرات الفلسطينيين العاملين لصالحها في قطاع غزة وفقا لما قاله موظفون لرويترز في ذلك الوقت، بعد أن قالت إسرائيل إن 62 موظفا على الأقل مرتبطون بمسلحين.

