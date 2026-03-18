إسرائيل: الجيش قصف اليوم جسرين إضافيين على نهر الليطاني في لبنان
القدس 18 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء إن الجيش قصف ودمر جسرين إضافيين على نهر الليطاني في لبنان، مُشيرا إلى أن جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران كانت تستخدمهما لتهريب أسلحة جنوبا.
ولم يُحدد كاتس موقع الجسرين.
وقال “هذه رسالة واضحة للحكومة اللبنانية، إسرائيل لن تسمح لحزب الله باستخدام البنية التحتية للدولة اللبنانية”.
وكانت إسرائيل دمرت جسرا في جنوب لبنان يوم الجمعة، وألقت منشورات في بيروت تُهدد بتدمير مماثل لتدمير غزة.
(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)