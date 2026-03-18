The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل: الجيش قصف اليوم جسرين إضافيين على نهر الليطاني في لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 18 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء إن الجيش قصف ودمر جسرين إضافيين على نهر الليطاني في لبنان، مُشيرا إلى أن جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران كانت تستخدمهما لتهريب أسلحة جنوبا.

ولم يُحدد كاتس موقع الجسرين.

وقال “هذه رسالة واضحة للحكومة اللبنانية، إسرائيل لن تسمح لحزب الله باستخدام البنية التحتية للدولة اللبنانية”.

وكانت إسرائيل دمرت جسرا في جنوب لبنان يوم الجمعة، وألقت منشورات في بيروت تُهدد بتدمير مماثل لتدمير غزة.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

