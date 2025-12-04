إسرائيل: الرفات الذي تسلمناه من غزة لرهينة تايلاندي
دبي 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك.
وبذلك يتبقى جثمان الشرطي الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.
وسيستوفي تسليم جثة آخر رهينة في غزة شرطا أساسيا في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب لعامين في القطاع.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن جثمان رينثالاك نُقل من غزة عبر الصليب الأحمر، قبل تسليمه إلى الجيش الإسرائيلي لإجراء فحص الطب الشرعي اللازم للتعرف عليه.
ولقي رينثالاك (42 عاما) حتفه في تجمع بئيري السكني خلال هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ووافقت حماس على تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات الموجودين في غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وبموجبه أفرجت جماس عن 20 رهينة على قيد الحياة وسلمت رفات 27 مقابل الإفراج عن نحو ألفي معتقل ومحتجز فلسطيني لدى إسرائيل.
(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد مروة غريب ورحاب علاء للنشرة العربية)