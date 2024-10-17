إسرائيل: السنوار قُتل أمس في عملية بحنوب غزة

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من جيمس ماكينزي ونضال المغربي وسامية نخول

دبي/بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الخميس إن قواتها قتلت زعيم حركة زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار في عملية بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء.

ويشكل مقتل السنوار (62 عاما) على يد القوات الإسرائيلية في غزة نجاحا هائلا لإسرائيل وحدثا محوريا في الحرب التي دخلت عامها الثاني. وهناك عدد من الاحتمالات للمستقبل لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحرب ستستمر.

وقال الجيش الإسرائيلي “بعد استكمال عملية التعرف على الجثة، يمكن تأكيد أن يحيى السنوار تمت تصفيته”.

ولم يصدر تعليق فوري من حماس لكن مصادر في الحركة قالت إن المؤشرات من غزة تشير إلى مقتل السنوار.

وفي إسرائيل، عبرت عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس عن أملها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بإعادة ذويهم. وفي غزة التي لا تتوقف القوات الإسرائيلية عن قصفها، قال السكان إنهم يعتقدون أن الحرب ستستمر لكنهم مازالوا يتشبثون بأملهم في تقرير المصير.

وقال نتنياهو في القدس فور تأكيد وفاة السنوار إن مقتل زعيم حماس يوفر فرصة للسلام في الشرق الأوسط لكنه أكد أن الحرب في غزة لم تنته وأن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تعيد الرهائن.

وقال نتنياهو في بيان مسجل مصور “اليوم صفينا الحساب. اليوم تلقى الشر ضربة لكن مهمتنا لم تكتمل بعد… إلى عائلات الرهائن الأعزاء، أقول: هذه لحظة مهمة في الحرب. سنواصل العمل بكل قوتنا حتى يعود جميع أحبائكم، أحبائنا، إلى ديارهم”.

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان “هذا إنجاز عسكري وأخلاقي عظيم لإسرائيل وانتصار للعالم الحر بأكمله ضد محور الشر المتمثل في الإسلام المتشدد بقيادة إيران”.

ووصف السنوار بأنه “السفاح المسؤول عن مذبحة وفظائع السابع من أكتوبر تشرين الأول”، وهي الهجمات التي قادتها حماس وأدت إلى حرب غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وفاة السنوار جاءت كلحظة ارتياح للإسرائيليين ووفرت فرصة “لبداية جديدة” في غزة دون سيطرة الجماعة المسلحة على السلطة. وأضاف أنه سيتحدث قريبا مع نتنياهو لمناقشة إعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة و”إنهاء هذه الحرب إلى الأبد”.

وقالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للصحفيين: “لقد تحققت العدالة”.

ويعتقد أن السنوار كان يختبئ في شبكة الأنفاق التي أقامتها حماس تحت غزة على مدى العقدين الماضيين. وانتخب رئيسا للمكتب السياسي لحماس بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران في يوليو تموز.

وقد يؤدي مقتله إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط حيث تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي. وشنت إسرائيل حملة برية في لبنان الشهر الماضي وتعتزم الآن الرد على هجوم صاروخي نفذته إيران، حليفة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

لكن انطفاء نجم الرجل الذي خطط لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي قد يساعد أيضا في دفع الجهود المتوقفة لإنهاء الحرب التي أشعلها. وأسفر هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 42000 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن السنوار قتل أثناء عملية برية في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة قتلت خلالها القوات الإسرائيلية ثلاثة مسلحين وأخذت جثثهم.

ونُقلت الجثة لإجراء اختبارات الحامض النووي. ولدى إسرائيل عينات من الحامض النووي للسنوار منذ أن كان نزيلا في سجونها.

كان السنوار قاسيا في مهمة التنكيل بالفلسطينيين المشتبه في أنهم يزودون إسرائيل بالمعلومات، كما برز اسمه كزعيم في السجن.

وبرز كبطل في الشارع الفلسطيني بعد أن قضى 22 عاما في السجون الإسرائيلية لاتهامه بالتخطيط لخطف وقتل جنديين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. ثم سرعان ما ارتقى إلى قمة صفوف حماس، وكرس حياته للقضاء على إسرائيل.

وفي ميلانو، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني للصحفيين قبل تأكيد الوفاة “آمل أن يؤدي اختفاء زعيم حماس إلى وقف إطلاق نار في غزة”.

وقتلت إسرائيل عددا من قادة حركة حماس في غزة وأيضا شخصيات بارزة من جماعة حزب الله اللبنانية في ضربات قوية للجماعتين.