إسرائيل: القضاء على عنصرين من حماس والجهاد الإسلامي ترأسا شبكة تمويل

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دبي 21 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه “قضى” على حسين القدرة ومحمد الفرا، العنصرين في الجناحين العسكريين لحركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وجاء في منشور للجيش إسرائيلي على منصة إكس أن القدرة والفرا عملا ضمن شبكة تديرها حماس لتحويل الأموال إلى قطاع غزة.

وأضاف المنشور أن القدرة ترأس الشبكة مع الفرا وأنه عمل تحت قيادة حماس وسهل تحويل أكثر من نصف مليار شيقل إلى الحركة.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد )