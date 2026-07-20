إسرائيل: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان اليوم

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20 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأ اليوم الاثنين بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني.

والمنطقة الأمنة التجريبية هي مساحات من الأراضي في جنوب لبنان ينص الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين إسرائيل ولبنان على أن تشهد نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من طهران وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار القوات اللبنانية فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فرقا من الجيوش الثلاثة تجري عمليات تنسيق وتخطيط لتنفيذ الاتفاق مهددا بأنه سيرد بقوة على أي انتهاك.

وذكر الجيش اللبناني اليوم الاثنين أن وحداته تواصل مهامها في بلدتي فرون وصريفا بجنوب لبنان وأنها تنسق مع مجموعة التنسيق العسكري في لبنان لبدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وطالب الجيش السكان بعدم دخول بلدة زوطر الغربية وبالالتزام بتعليمات القوات المنتشرة في المنطقة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وتالا رمضان – إعداد محمد عطية وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)