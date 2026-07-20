إسرائيل: بدء مشروع المنطقة الآمنة التجريبية في جنوب لبنان

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20 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأ اليوم الاثنين بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، فيما وصفه مسؤول أمريكي بأنه خطوة نحو إعادة تأكيد سلطة الدولة اللبنانية في المنطقة.

والمنطقة الآمنة التجريبية هي مساحات من الأراضي في جنوب لبنان ينص الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة الذي وقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي على أن تشهد نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من طهران وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار القوات اللبنانية فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فرقا من الجيوش الثلاثة تجري عمليات تنسيق وتخطيط لتنفيذ الاتفاق مهددا بأنه سيرد بقوة على أي انتهاك. وذكر الجيش اللبناني اليوم أن وحداته تواصل مهامها في بلدتي فرون وصريفا بجنوب لبنان وأنها تنسق مع مجموعة التنسيق العسكري في لبنان لبدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. ومجموعة التنسيق هي هيئة ثلاثية الأطراف تشكلت بموجب الاتفاق الإطاري لدعم تنفيذه، بوساطة أمريكية.

وطالب الجيش السكان بعدم دخول بلدة زوطر الغربية وبالالتزام بتعليمات القوات المنتشرة في المنطقة.

وقال مسؤول أمريكي في تصريحات أدلى بها للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته إن المناطق التجريبية تمثل تقدما على أرض الواقع وفرصة للدولة اللبنانية لبدء استعادة السيطرة على المناطق التي كانت تاريخيا تحت سيطرة حزب الله.

وأوضح المسؤول أن الجيش اللبناني سيكون مسؤولا عن تطهير هذه المناطق من أسلحة حزب الله وبنيته التحتية، وإجراء عمليات تطهير جدية وتأمين المناطق لمنع الجماعة من مواصلة استخدامها غطاء لشن هجمات.

وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف احترام هذه العملية وتحذر من أن أي محاولة من جانب حزب الله لعرقلتها أو التسلل إلى هذه المناطق أو إعادة التسلح فيها ستضر بفرص إعادة الإعمار والسلام.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وتالا رمضان وسايمون لويس- إعداد محمد عطية وحاتم علي وعلي خفاجي للنشرة العربية )