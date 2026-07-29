إسرائيل: ترامب ونتنياهو بحثا جميع الخيارات بشأن إيران ومنها شن هجوم

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واشنطن 29 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكشفا خلال اجتماعهما جميع السبل الكفيلة بوقف برنامج إيران النووي، بما يشمل الجهود الدبلوماسية والضغط الاقتصادي واستخدام القوة.

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء الزعيمين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن نتنياهو لم يبلغ ترامب بأن إسرائيل تفضل شن هجوم على إيران.

وذكر المسؤول مشيرا إلى ترامب “في النهاية، القرار له”. وتابع أن أمام ترامب ثلاثة خيارات نوقشت جميعها باستفاضة، وهي “اتفاق واستمرار الحصار والضغوط الاقتصادية وضربة عسكرية واسعة النطاق”.

قال المسؤول إن هناك مؤشرات على أن الحكام رجال الدين في إيران يشعرون بالاضطراب جراء تصاعد التضخم وتزايد الاستياء الشعبي، إلا أن التأثير على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط كان أيضا محل اعتبار.

وارتفعت أسعار النفط بشدة اليوم الأربعاء في واحدة من أكبر موجات الارتفاع منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط بشن حملة قصف جوي إسرائيلية أمريكية مشتركة على إيران. وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ودول الخليج.

ولم تشارك إسرائيل في أحدث حملة قصف أمريكية والتي استمرت أسبوعين هذا الشهر ودفعت طهران إلى إطلاق النار على القواعد الأمريكية ردا على ذلك، لكنها حذرت طهران من أنها سترد بقوة في حال تعرضها لهجوم.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية اليوم هجمات على جماعات شبه العسكرية في العراق مدعومة من إيران، وتعهد ترامب “بسحق إيران تماما” لقصفها القوات الأمريكية بعد أيام من وقفه الغارات الجوية.

وأكدت إيران خلال الليل أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، ورفضت اقتراحا من سلطنة عمان بالاشتراك في إدارة المضيق.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)