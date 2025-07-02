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إسرائيل: جادون في التوصل لوقف إطلاق نار مع حماس

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء إن إسرائيل جادة في التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المحتجزين هناك إلى إسرائيل.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن إسرائيل قبلت الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع حماس بعد ما وصفه باجتماع “طويل ومثمر” بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي في إستونيا “نحن جادون في رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار. أجبنا بنعم على مقترحات المبعوث الأمريكي الخاص (ستيف) ويتكوف. هناك بعض المؤشرات الإيجابية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الآن. لكن هدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “لكن يجب أن يكون واضحا أن حماس ليست مسؤولة فقط عن بدء هذه الحرب في السابع من أكتوبر (2023)، وإنما مسؤولة أيضا عن استمرارها. يجب الضغط على حماس. يجب على المجتمع الدولي الآن دعم المبادرات الأمريكية، وتبديد أي أوهام قد تساور حماس”.

وقالت حماس في بيان يوم الأربعاء إنها تدرس مقترحات وقف إطلاق نار جديدة تلقتها من الوسيطين مصر وقطر لكنها أكدت أنها تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة.

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