إسرائيل: حزب الله أطلق صواريخ على جنوب لبنان

reuters_tickers

7دقائق

بيروت/القدس 21 أبريل نيسان (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن جماعة حزب الله أطلقت صواريخ على قواته في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء، واتهم الجماعة المدعومة من إيران بانتهاك وقف إطلاق النار قبل انعقاد المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين حكومتي إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع.

ولم يعلق حزب الله بعد، لكن سبق أن أعلن أنه يملك “حق مقاومة” القوات الإسرائيلية التي تحتل جنوب لبنان.

وسرى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله منذ يوم الخميس، وأمكن التوصل إليه بوساطة أمريكية ويستمر عشرة أيام، لكن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة على حزام داخل الأراضي اللبنانية يتراوح عمقه من خمسة إلى عشرة كيلومترات على امتداد الحدود بأكملها. وقالت إسرائيل إنها تهدف إلى إقامة منطقة عازلة لحماية الشمال من هجمات حزب الله المدعوم من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منصة إطلاق صواريخ.

وستستضيف الولايات المتحدة يوم الخميس محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان الذي انجر إلى الحرب في الثاني من مارس آذار عندما فتحت جماعة حزب الله النار على إسرائيل دعما لإيران خلال الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أكبر مسؤول شيعي في لبنان وحليف حزب الله، لصحيفة (الجمهورية) المحلية إن القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في جنوب البلاد ستواجه مقاومة إذا لم تنسحب.

وأضاف بري، زعيم حركة أمل الشيعية، أن إسرائيل “إذا ما أبقت على احتلالها، سواء للمناطق أو المواقع أو عبر خطوط صفر ترسمها، فهذا معناه أنها كل يوم ستشم رائحة المقاومة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إلى خط الانتشار الإسرائيلي في لبنان “بالخط الأصفر”، وهو المصطلح نفسه الذي تستخدمه إسرائيل لوصف خط انتشارها في غزة.

ولم يطلق المسؤولون الإسرائيليون منذئذ هذا الاسم على الخط ووصفوه في المقابل بأنه “خط الدفاع الأمامي” الذي تحدد باللون الأحمر في خريطة عسكرية نُشرت يوم الأحد وتضمنت “منطقة دفاع بحري أمامية” تمتد من الساحل اللبناني إلى داخل البحر.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات هدم في قرى جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار، قائلا إنه يستهدف بنى تحتية أقامتها جماعة حزب الله داخل مناطق مدنية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم بوقوع تفجيرات إسرائيلية جديدة في ما لا يقل عن ثماني قرى، وقصف مدفعي في مناطق عدة.

* مصدر فرنسي: المنطقة العازلة غير ضرورية

قال بري “إذا ما أصروا على البقاء، فسيواجهون بالمقاومة وتاريخنا يشهد على ذلك”.

وانسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 بعد احتلال دام 22 عاما شنت خلالها جماعة حزب الله وحركة أمل وفصائل أخرى هجمات على القوات الإسرائيلية.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن من الضروري التوصل إلى حل دائم، وإنه لا يمكن أن يشمل إقامة منطقة عازلة دائمة في جنوب لبنان. وأضاف أن هذه المنطقة لن تكون ضرورية لأمن إسرائيل في حالة إحلال سلام دائم مع لبنان.

وردت إسرائيل على هجوم حزب الله بشن حملة قالت السلطات اللبنانية إنها أدت إلى مقتل 2300 شخص تقريبا منذ الثاني من مارس آذار.

وعقدت الحرب في لبنان جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران. وطلبت طهران إدراج وقف الحملة الإسرائيلية على حزب الله في أي اتفاق بشأن الحرب الأوسع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 16 أبريل نيسان وقف إطلاق النار في لبنان بعد إجراء مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون.

وقالت إيران في ذلك الوقت إن وقف إطلاق النار جزء من تفاهم تسنى التوصل إليه مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان.

ونفت واشنطن وجود صلة بين المحادثات المتعلقة بلبنان وتلك المرتبطة بإيران.

واستضافت الولايات المتحدة محادثات بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن يوم 14 أبريل نيسان، وهو أرفع مستوى من الاتصالات بين البلدين منذ عشرات السنين على الرغم من اعتراضات قوية من حزب الله.

* بري: لا حاجة لمحادثات مباشرة مع إسرائيل

أكد بري، في تصريحاته لصحيفة الجمهورية، أن لا حاجة إلى محادثات مباشرة مع إسرائيل، وقال إنه شارك من قبل في جولات عدة من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.

وأدرج عون الانسحاب الإسرائيلي ضمن أهداف المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وتسعى الحكومة اللبنانية منذ عام إلى نزع سلاح حزب الله سلميا.

وعبرت إسرائيل عن رغبتها في تفكيك الجماعة اللبنانية.

وقال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم إن الهدف النهائي من الحملة على حزب الله هو نزع سلاحه بكل من الوسائل العسكرية والدبلوماسية.

وأضاف خلال فعالية في تل أبيب “إذا استمرت الحكومة اللبنانية في عدم الوفاء بالتزامها (نزع سلاح حزب الله)، سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بذلك عن طريق مواصلة نشاطه العسكري”.

وكانت نبرة نتنياهو أكثر مرونة يوم الجمعة، وقال إن نزع سلاح حزب الله “لن يتحقق غدا. الأمر يتطلب مواصلة الجهد والصبر والتحمل، ويتطلب أيضا المضي بحكمة في المجال الدبلوماسي”.

(تغطية صحفية توم بيري من بيروت ومعيان لوبيل من القدس – شارك في التغطية جون أيريش من باريس ومنة علاء الدين ومحمد الجبالي من القاهرة – إعداد نهى زكريا وبدور السعودي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)