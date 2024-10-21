إسرائيل: حزب الله يخفي أموالا وذهبا بملايين الدولارات أسفل مستشفى في بيروت

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن جماعة حزب الله اللبنانية تخفي نقودا وذهبا بمئات الملايين من الدولارات في مخبأ أسفل مستشفى في بيروت، وأضاف أنه لن يضرب المنشأة في الوقت الذي يواصل فيه هجماته على الأصول المالية للجماعة.

وقال فادي علامة، النائب اللبناني عن حركة أمل الشيعية ومدير مستشفى الساحل، لرويترز إن إسرائيل تطرح ادعاءات كاذبة وافتراءات، ودعا الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى وإظهار أنه لا يوجد به سوى غرف عمليات ومرضى ومشرحة.

وذكر علامة أن المستشفى يجري إخلاؤه، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يقصف المنشأة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من التفاصيل التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري والتي قال إن المخابرات الإسرائيلية جمعتها على مدى سنوات.

ولم يتسن الاتصال بعد بحزب الله من أجل التعليق.

وفي تصريح بثه التلفزيون، ذكر هاجاري أن حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله، والذي قتلته إسرائيل الشهر الماضي، هو الذي بنى المخبأ المصمم للإقامة لفترات طويلة.

وقال هاجاري “هناك مئات الملايين من الدولارات نقدا وذهبا داخل المخبأ الآن. وأنا أدعو الحكومة والسلطات اللبنانية والمنظمات الدولية إلى عدم السماح لحزب الله باستخدام الأموال في الإرهاب ومهاجمة إسرائيل”.

وأضاف هاجاري “سلاح الجو الإسرائيلي يراقب المجمع كما ترون، ولكننا لن نقصف المستشفى نفسه”.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي لقواته في لبنان إن طائرات إسرائيلية قصفت خلال ساعات الليل بين يومي الأحد والاثنين نحو 30 موقعا تابعا لجمعية القرض الحسن التي تقول إسرائيل إنها الذراع المالية لحزب الله.

وقال هاجاري إن المزيد من الضربات على المواقع المالية لحزب الله ستستمر.