إسرائيل: دعوة فرنسا لوقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في غزة “مخزية”

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باريس/القدس (رويترز) – هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت لقوله إنه ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل المستخدمة في الصراع في غزة في إطار جهد أوسع للتوصل إلى حل سياسي.

وقال نتنياهو “عار عليهم”، في إشارة إلى ماكرون وغيره من زعماء الغرب الذين دعوا إلى ما وصفه بحظر الأسلحة على إسرائيل.

وأضاف في مقطع فيديو مسجل مسبقا نشره مكتبه “إسرائيل ستنتصر بدعمهم أو بدونه”، واصفا الدعوة إلى فرض حظر على الأسلحة بأنها مخزية.

وقال ماكرون في وقت سابق لراديو فرنسا إن الأولوية هي “العودة إلى حل سياسي ووقف الأسلحة المستخدمة في القتال في غزة. فرنسا لا ترسل أي أسلحة”.

وأضاف “أولويتنا الآن هي تجنب التصعيد. يجب عدم التضحية بالشعب اللبناني، لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى”.

وفرنسا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل. وأفاد تقرير صادرات الأسلحة السنوي لوزارة الدفاع الفرنسية بأن قيمة صادرات باريس لإسرائيل بلغت 30 مليون يورو (33 مليون دولار) العام الماضي.

جاءت تعليقات ماكرون في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بزيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام ويختتمها الاثنين في إسرائيل مع سعي باريس للعب دور في إحياء الجهود الدبلوماسية.

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