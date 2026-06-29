إسرائيل: دمرنا بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

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(إعادة مصححة لتوضيح أن التصريح منسوب إلى إسرائيل في العنوان)

القاهرة 28 يونيو حزيران (رويترز) – ذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين أمس الأحد أن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية أسفل الأرض كانت تستخدمها جماعة حزب الله في قرية بجنوب لبنان.

وورد في البيان الصادر عن بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في بلدة مجدل زون.

جاء الهجوم بعد يومين من اتفاق لبنان وإسرائيل على ترتيب أمني بوساطة أمريكية يهدف إلى تخفيف حدة التوتر على طول الحدود. وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع انتشار للجيش اللبناني، مع السماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في منطقة أمنية موسعة مؤقتا.

وجاء في البيان أن النفق كان يحتوي على مئات الأسلحة ومنصات الإطلاق.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أفرادا من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية، وقصف أيضا منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة النبطية بجنوب لبنان.

وقالت الجماعة في وقت مبكر اليوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية تعد انتهاكا “فاضحا” لوقف إطلاق النار الذي تلتزم به حتى الآن، مضيفة أنها تراقب عن كثب جميع هذه الانتهاكات وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها.

ورفض الأمين العام لجماعة حزب الله نعيم قاسم الاتفاق واصفا إياه بأنه استسلام لإسرائيل. وقال إن الجماعة ستواصل مقاومتها المسلحة.

وقال نتنياهو في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأحد إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وسيواصل “تدمير البنية التحتية الإرهابية والقضاء على التهديدات التي تستهدف المناطق الشمالية وحماية أمن مواطني إسرائيل”.

وترك أكثر من مليون لبناني منازلهم جراء الصراع الذي تزامن مع الحرب الأوسع مع إيران. ويقول حزب الله وإيران إن واشنطن تعهّدت بإنهاء القتال في لبنان ضمن مذكرة التفاهم التي وُقّعت قبل أسبوعين لإنهاء الحرب الأوسع.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمد أيسم ومحمد عطية ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)