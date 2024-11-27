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إسرائيل: دمرنا موقع صواريخ استراتيجيا لحزب الله قرب سوريا

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه دمر أحد مواقع الصواريخ الاستراتيجية المهمة التابعة لجماعة حزب الله قرب الحدود مع سوريا، وذلك قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

وذكر الجيش أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت مجمعا تحت الأرض يُستخدم في إنتاج صواريخ سطح سطح وتخزين أسلحة دقيقة بمساعدة من إيران.

وأضاف الجيش “تم رصد الموقع في مجمع تحت الأرض قرب الحدود السورية. كان الموقع بسبب قربه نقطة مركزية يتم من خلالها تهريب الآلاف من مكونات الأسلحة، بل وأفراد إرهابيين، من سوريا ولبنان”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية