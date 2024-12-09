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إسرائيل: سندمر الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في سوريا

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القدس (رويترز) – قال مسؤولون إسرائيليون يوم الاثنين إن إسرائيل ستكثف ضرباتها الجوية على مخازن الأسلحة المتطورة في سوريا وستبقي على وجود “محدود” لقواتها على الأرض بهدف القضاء على أي تهديد قد ينشأ عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي من داخل مكتبه في وقت متأخر من مساء الاثنين “نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمننا فيما يتعلق بالوضع الجديد في سوريا”.

وقضى سقوط الأسد على معقل كانت إيران تمارس من خلاله نفوذها في المنطقة، لكن التقدم الخاطف لقوات المعارضة التي لها جذور مرتبطة بتنظيم القاعدة يشكل مخاطر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش “سيدمر الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في أرجاء سوريا، بما يشمل صواريخ سطح جو وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ سطح سطح وصواريخ كروز والصواريخ بعيدة المدى”.

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