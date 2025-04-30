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إسرائيل: شن ضربة تحذيرية ضد “متطرفين” كانوا يستعدون لمهاجمة دروز بسوريا

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية ضد “متطرفين” كانوا يستعدون لمهاجمة أفراد من الأقلية الدرزية في بلدة صحنايا السورية.

جاء الإعلان الإسرائيلي بعد اندلاع أعمال عنف طائفي أسفرت عن سقوط قتلى في مناطق ذات أغلبية درزية قرب دمشق، مما أثار صداما بين السكان الدروز والسنة.

وتنظر إسرائيل إلى الإسلاميين السنة الذين تولوا السلطة في دمشق في ديسمبر كانون الأول على أنهم تهديد يتنامى على حدودها، وتعهدت بالدفاع عن الدروز السوريين.

ووصف البيان الإسرائيلي الضربة بأنها “عملية تحذيرية”، وأضاف أن هناك رسالة “تم تمريرها إلى النظام السوري.. وتتوقع إسرائيل منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية لرويترز من صحنايا إنه لا يوجد لديه أي مؤشر على وقوع هجوم في البلدة.

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