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إسرائيل: صاروخ من اليمن تم اعتراضه على الأرجح

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه نجح على الأرجح في محاولة اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن إطلاق الصاروخ.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في القدس حوالي الساعة 1816 بالتوقيت المحلي (1516 بتوقيت جرينتش).

وقال الجيش في البداية إن صاروخين ربما أُطلقا من اليمن، لكنه أوضح بعد ذلك بوقت قصير أن صاروخا واحدا فقط جرى إطلاقه.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 2023، وتقول إن هذه الهجمات تأتي في إطار دعمها للفلسطينيين.

وأوقف الحوثيون هجماتهم خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي بدأ في يناير كانون الثاني في غزة. وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس آذار واستأنفت حملتها في القطاع.

وبدأت الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة، بينما أُطلق سراح 192 آخرين خلال وقف إطلاق النار أو أنقذتهم القوات الإسرائيلية.

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