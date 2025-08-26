إسرائيل: صحفيو رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفا للهجوم الإسرائيلي على مستشفى بغزة

القدس (رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن الصحفيين العاملين لدى وكالتي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفا للقصف الإسرائيلي الذي شنه الجيش يوم الاثنين على مجمع ناصر الطبي في غزة، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

وقال “نؤكد أن صحفيي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفا للقصف”.

(تغطية صحفية هوارد جولر – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)