إسرائيل: عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل مكافأة لحماس

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – رفضت إسرائيل الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الكندي بشأن الاعتزام الاعتراف بدولة فلسطينية، وقالت إنه يمثل مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صباح يوم الخميس “تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار عمل لتحرير الرهائن”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)