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إسرائيل: عشرات المسلحين الفلسطينيين في غزة قتلوا في 24 ساعة

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن قواته قتلت 45 مسلحا فلسطينيا في قطاع غزة على مدى اليوم المنصرم بعد اشتباكات عنيفة قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها دمرت خلالها ناقلتي جند مدرعتين في كمين بالقرب من مدينة رفح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المسؤول عن أنشطة التهريب في حماس كان من بين القتلى وأن مصرعه أثّر بصورة كبيرة على قدرة الحركة على جلب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القطاع المحاصر.

وقال مسعفون إن غارات جوية قتلت خمسة فلسطينيين في مخيم البريج بوسط قطاع غزة يوم الثلاثاء بينما قُتل اثنان آخران في غارة جوية منفصلة على رفح القريبة من الحدود المصرية.

وقال مسعفون في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في رفح، كما قتلت غارة أخرى خمسة أشخاص آخرين في خان يونس، بينهم الصحفي محمد أبو سعدة.

وبمقتل أبو سعدة يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 166، بحسب بيان لمكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حركة حماس.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن ثلاثة صواريخ إسرائيلية سقطت بالقرب من مسجد، مما أدى إلى إصابة العشرات في دير البلح، وسط قطاع غزة.

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