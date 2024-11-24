إسرائيل: فتح تحقيق في اختفاء إسرائيلي-مولدوفي في الإمارات

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(رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السلطات الإماراتية فتحت تحقيقا في اختفاء إسرائيلي يحمل أيضا جنسية مولدوفا ويقيم في الإمارات حيث فُقد منذ يوم الخميس.

وقال المكتب في بيان يوم السبت إن السلطات في الإمارات فتحت التحقيق بناء على معلومات تفيد بأن اختفاء الرجل مرتبط “بواقعة إرهابية” دون الخوض في تفاصيل.

وتحددت هوية المفقود على أنه تسفي كوجن، أحد ممثلي حركة حباد الدينية اليهودية في الإمارات. ولدى حركة حباد فروع في أرجاء العالم وتركز على إقامة علاقات مع اليهود غير المنتمين لها والعلمانيين أو طوائف يهودية أخرى.

وقال المقر العالمي لحركة حباد في الولايات المتحدة في بيان إن كوجن حاخام يمثل الحركة في الإمارات ومفقود في دبي منذ يوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في بيان أن وزارة الداخلية تبحث عن المفقود وتحقق في اختفائه دون أن تذكر جنسيته الإسرائيلية.

وجاء في البيان “الداخلية تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية… أفادت عائلته بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي، وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع”.

وأحجم فرع حركة حباد في الإمارات عن التعليق.

ويظهر الموقع الإلكتروني لفرع الحركة في الإمارات أنه يدعم آلاف الزوار والمقيمين اليهود هناك ويقدم خدمات دينية واجتماعية لليهود في أرجاء منطقة الخليج.

وأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 30 عاما بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في 2020، في إطار ما تسمى اتفاقيات إبراهيم. وحافظت الإمارات على هذه العلاقة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.