إسرائيل: فتح معبر رفح في غزة مع مصر يوم الأحد

reuters_tickers

2دقائق

القدس 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي يوم الأحد أمام حركة التنقل بين قطاع غزة ومصر.

وأضافت “سيسمح بعودة سكان غزة من مصر إلى القطاع، بالتنسيق مع مصر، وذلك فقط لمن غادروا غزة خلال الحرب، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل”.

ومعبر رفح المنفذ الرئيسي لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي في مايو أيار 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع حرب غزة. وإعادة فتحه شرط أساسي ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إسرائيل إنها لن تعيد فتح المعبر إلا بعد استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة، وهو ما حدث هذا الأسبوع.

(تغطية صحفية ستيفن شيير ورامي أيوب – إعداد نهى زكريا وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)