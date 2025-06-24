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إسرائيل: قصفنا منشأة رادار قرب طهران ولم نشن هجمات أخرى

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دبي (رويترز) – قالت إسرائيل إنها قصف منشأة رادار قرب طهران بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء ردا على إطلاق صواريخ من جانب إيران، لكنها أوضحت أنها لم تشن هجمات أخرى بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأقر مكتب نتنياهو بشن الغارة في بيان، وذلك بعد أن عبر ترامب علنا عن استيائه من تنفيذ إسرائيل هجمات على إيران في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ.

كما انتقد ترامب، الذي أعلن وقف إطلاق النار ليلا، عزم إسرائيل تنفيذ عمل عسكري ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار من جانب إيران.

ورفضت طهران المزاعم بخرقها اتفاق وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن يكون بدأ الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، واتهمت إسرائيل بمواصلة هجماتها لمدة ساعة ونصف الساعة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأعلن مكتب نتنياهو أن إسرائيل شنت غارة في طهران استهدفت قوات أمن إيرانية عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش، أي قبل أربع ساعات من بدء وقف إطلاق النار.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن إنه “لم يرُق له” مباشرة إسرائيل “القصف” فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأدى هجوم صاروخي إيراني على مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل عن مقتل أربعة إسرائيليين صباح الثلاثاء.

وذكر مكتب نتنياهو أن الهجوم جاء قبل بدء الهدنة، لكنه اتهم إيران أيضا بإطلاق صاروخ واحد بعد ست دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وإطلاق صاروخين آخرين بعد ذلك بنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وأوضح مكتب نتنياهو أن هذه الصواريخ إما جرى اعتراضها أو سقطت في مناطق مفتوحة دون التسبب في خسائر بشرية أو أضرار بالممتلكات، مضيفا أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر منشأة الرادار بالقرب من طهران ردا على إطلاق الصواريخ.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تشن هجمات أخرى على إيران بعد محادثة بين ترامب ونتنياهو دون تحديد ما إذا كانت المحادثة جرت قبل الهجوم على منشأة الرادار أم بعده.

ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق حتى الآن.

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