إسرائيل: قصف أهداف لحزب الله في عدة مناطق لبنانية

reuters_tickers

1دقيقة

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية اليوم الخميس ردا على “انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار” ارتكبتها الجماعة اللبنانية.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرا لسكان بعض المباني في قرية سحمر اللبنانية في وقت سابق من اليوم الخميس.

واتفق لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية على وقف إطلاق النار في 2024، لينهيا بذلك قتالا استمر لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله الذي أضعفته الغارات الإسرائيلية بشدة. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله. ويخشى قادة البلاد من أن تكثف إسرائيل غاراتها للضغط على القيادة اللبنانية للإسراع بمصادرة ترسانة حزب الله.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفجي)