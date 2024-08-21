إسرائيل: قصف مخازن أسلحة لحزب الله في سهل البقاع اللبناني

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القدس/بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه قصف مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في سهل البقاع اللبناني مساء الثلاثاء، في أحدث ضربة له على مستودعات أسلحة في معقل رئيسي للجماعة اللبنانية المتحالفة مع إيران.

جاء الهجوم الجوي بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن “مهاجمة مخازن الذخيرة في لبنان تتم تحسبا لأي شيء قد يحدث”.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار منذ 10 أشهر بالتوازي مع حرب غزة التي امتدت إلى عدة جبهات أخرى وأثارت مخاوف من اندلاع صراع شامل في الشرق الأوسط.