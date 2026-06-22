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إسرائيل: قواتنا ستبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

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23 يونيو حزيران (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وقائد الجيش في بيان مشترك عقب اجتماع أمني إن القوات ستواصل العمل على “تحييد” التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن المسؤولين الثلاثة “أكدوا بوضوح أن أمن المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش سيظل المبدأ التوجيهي الذي لا يقبل أي تنازل”.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

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