إسرائيل: لدينا خطط لمواصلة الحرب لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل

reuters_tickers

9دقائق

تل أبيب/دبي 16 مارس آذار (رويترز) – قالت إسرائيل اليوم الاثنين إن لديها خططا مفصلة لمواصلة الحرب لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في وقت واصل فيه جيشها قصف مواقع في أنحاء إيران خلال الليل، بينما تسببت هجمات بطائرات مسيرة إيرانية في إغلاق مطار دبي مؤقتاً وأصابت منشأة نفطية رئيسية في الإمارات

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث دون أن تلوح نهاية واضحة في الأفق، وتسببت في إغلاق مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف من ارتفاع جديد في التضخم العالمي.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إلى تشكيل تحالف من الدول للمساعدة في إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي، وحذر من أن حلف شمال الأطلسي سيواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم تهب الدول الأعضاء للتعاون مع واشنطن.

وقوبلت دعوته برد حذر من الحلفاء، الذين أبدوا دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح الممر، لكنهم أشاروا إلى التحفظ إزاء احتمال اللجوء إلى عمل عسكري.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين إن هناك خططا عملياتية مفصلة للحرب مع إيران موضوعة للأسابيع الثلاثة المقبلة، إلى جانب خطط إضافية تمتد إلى ما بعد ذلك.

وذكر الجيش أن أهدافه تقتصر على إضعاف قدرة إيران على تهديد إسرائيل من خلال ضرب البنية التحتية للصواريخ الباليستية والمنشآت النووية والجهاز الأمني.

وقال شوشاني “نريد أن نتأكد من أن هذا النظام ضعيف قدر الإمكان، وأننا نضعف جميع قدراته، وجميع أجزاء وأجنحة مؤسسته الأمنية”.

وحشد الجيش الإسرائيلي أكثر من 110 آلاف جندي احتياط، وقال إنه لا يزال لديه آلاف الأهداف لضربها داخل إيران.

ونقلت شبكة أخبار الطلبة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار أو تتبادل رسائل مع الولايات المتحدة.

* تقارير عن ضربات عنيفة بأنحاء إيران ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في غارات خلال الليل استهدفت إقليم (مركزي) في وسط إيران، وقالت الوكالة إن منطقة سكنية في ضواحي مدينة أراك تعرضت للهجوم، بالإضافة إلى مبنى سكني في منطقة (محلات).

وفي مدينة خمين، الواقعة أيضا في إقليم مركزي، استُهدفت مدرسة للبنين، مما تسبب في بعض الأضرار في المنطقة المحيطة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه شن غارات جوية على طهران وشيراز وتبريز لاستهداف ما وصفه بالبنية التحتية “لنظام الإرهاب الإيراني”.

وواصلت فرق الإنقاذ في طهران جهود انتشال الناس من تحت أنقاض مبنى قال أحد العاملين في الهلال الأحمر الإيراني إنه كان سكنيا بالكامل.

وقال “فرق الإنقاذ تنتشل الناس حاليا من تحت الأنقاض. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية”، دون أن يكشف عن اسمه.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن عددا من المدنيين قتلوا في غارة جوية قرب ميدان الشهداء، دون تحديد عدد دقيق.

وقالت شاهناز (62 عاما) لرويترز عبر واتساب من طهران إن خدمات الإنترنت لم تتوفر طوال الليل.

وأضافت “نشعر بأننا معزولون عن العالم. الناس يُقتلون”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تؤيد الجمهورية الإسلامية، قالت شاهناز “لا، لا أؤيدها. كيف يمكنني ذلك؟ لقد قتلوا حفيدتي في احتجاجات (يناير). نريد أن يرحل هذا النظام. نريد أن تنتهي هذه المعاناة”.

وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار للتحذير من صواريخ إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن طهران شنت هجمات على مناطق في تل أبيب وعلى قاعدة الظفرة الجوية الأمريكية في أبوظبي والقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.

وواجهت أسواق الطاقة مزيدا من الاضطراب مع تعليق عمليات تحميل النفط عقب هجوم بطائرة مسيرة إيرانية على ميناء الفجيرة في الإمارات.

ويقع الميناء على خليج عُمان، ويُعد عادة نقطة خروج حاسمة لنحو مليون برميل يوميا من خام مربان الإماراتي – وهو حجم يعادل حوالي واحد بالمئة من الطلب العالمي.

وتوقفت الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، الذي يعد عادة من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، لعدة ساعات بعد هجوم بطائرة مسيرة على منشأة لتخزين الوقود قريبة منه، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء. وذكرت وسائل إعلام حكومية سعودية أن المملكة اعترضت 34 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية خلال ساعة واحدة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الواقعتين.

وبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل اليوم الاثنين، وهو ما يمثل نقطة ضعف رئيسية لترامب مع ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية، في ظل استعداد الحزب الجمهوري المنتمي له لانتخابات التجديد النصفي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ترامب أمس الأحد إنه يطالب الدول التي تعتمد بشكل كبير على نفط دول الخليج بالمساعدة في حماية مضيق هرمز.

* ترامب ربما يؤجل زيارته إلى بكين عبر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين إن بلاده لن تنجر إلى حرب أوسع نطاقا في إيران، لكنها ستعمل مع حلفائها على “خطة جماعية قابلة للتطبيق” لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، وأوضح أن المهمة لن تكون سهلة.

وقالت اليابان إنها لا تعتزم إرسال سفن تابعة للبحرية إلى المضيق، وأيضا قالت أستراليا، التي أعلنت أنها سترسل طائرة مراقبة عسكرية وصواريخ للمساعدة في الدفاع عن الإمارات ضد الهجمات الإيرانية، إنها لن ترسل أسطولها البحري.

واستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مشاركة بلاده في أي عمل عسكري في الحرب مع إيران، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إعادة فتح المضيق. وقال “هذه ليست حربنا، ولم نبدأها”.

وقال ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد إنه يتوقع من الصين المساعدة في فتح المضيق قبل اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في نهاية هذا الشهر، وربما يؤجل زيارته إذا لم تقدم الصين المساعدة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون اليوم الاثنين تعزيز بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع أن يتخذوا قرارا بشأن توسيع دورها ليشمل مضيق هرمز المغلق.

وتواصل إسرائيل شن غارات على إيران ولبنان وغزة، مستهدفة مقاتلين من جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومتين من إيران. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بدء عمليات برية محدودة ضد مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

(شارك في التغطية مايا الجبيلي من دبي وإميلي روز من القدس وجاريت رينشو من بالم بيتش بولاية فلوريدا – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )