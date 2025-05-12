إسرائيل: لم نوافق على وقف لإطلاق النار في غزة على صلة بإطلاق سراح الرهينة الأمريكي

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل لم توافق على أي وقف لإطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو الإفراج عن معتقلين لكنها وافقت فقط على ممر آمن يسمح بالإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر.

وصرح مصدر مطلع على التطورات بأن من المتوقع إطلاق سراح ألكسندر، آخر الرهائن الأمريكيين على قيد الحياة، يوم الاثنين، بعد يوم من إبلاغ إسرائيل بقرار حماس القيام بذلك كبادرة حسن نية للرئيس دونالد ترامب.

وربما يمهد هذا الإفراج، الذي جاء بعد محادثات رباعية بين حماس والولايات المتحدة ومصر وقطر، الطريق لإطلاق سراح بقية الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وعددهم 59.

لكن نتنياهو قال إن إسرائيل وافقت فقط على إتاحة عبور آمن لألكسندر وإن قواتها ستواصل الاستعدادات التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة لتكثيف العمليات في القطاع.

وقال مكتبه في بيان “ستستمر المفاوضات تحت وطأة النيران، في ظل الاستعدادات لتصعيد القتال”.

وجاءت الأنباء غير المتوقعة عن محادثات بين حماس والولايات المتحدة قبل وقت قصير من سفر ترامب إلى الخليج في جولة لن تشمل إسرائيل.

وأعلنت حماس يوم الأحد أنها أجرت محادثات مع الولايات المتحدة ووافقت على إطلاق سراح ألكسندر، في خطوة وصفتها مصر وقطر بأنها مشجعة للعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب.

وفي بيان، قدمت عائلة ألكسندر الشكر لترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وعبرت عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإطلاق سراح الرهائن الآخرين، الذين يُعتقد أن 21 منهم فقط على قيد الحياة.

وأضافت “نطالب الحكومة الإسرائيلية وفرق التفاوض: رجاء لا تتوقفوا”.

وحاول مسؤولون أمريكيون تهدئة المخاوف في إسرائيل من تزايد الفجوة بين إسرائيل وترامب الذي أعلن الأسبوع الماضي انتهاء الحملة الأمريكية على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي واصلت إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وضغطت عائلات الرهائن وأنصارهم في إسرائيل على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة، لكن نتنياهو واجه ضغوطا شديدة من المتشددين في حكومته لعدم إنهاء الحرب.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو عن خطط لتكثيف العملية في غزة، والتي قال مسؤولون إنها قد تشمل سيطرة القوات الإسرائيلية على القطاع بأكمله.

وبعد هدنة أوقفت القتال في غزة لشهرين وأتاحت تبادل 38 رهينة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، استأنفت إسرائيل عملياتها في القطاع في مارس آذار.

ومنذ ذلك الحين، وسّعت سيطرتها على القطاع وأخلت حوالي ثلثه من أجل ما تصفه بأنها “منطقة أمنية”، كما تمنع دخول المساعدات إلى القطاع مما ترك السكان البالغ عددهم مليوني نسمة يعانون من نقص متزايد في الغذاء.

وعرض السفير الأمريكي المعين حديثا لدى إسرائيل مايك هاكابي الأسبوع الماضي خططا لمنظومة جديدة لإيصال المساعدات عبر شركات خاصة دون أن تكون لإسرائيل علاقة بها، لكن لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن التفاصيل بما في ذلك الجهة التي ستقدم التمويل.

وتحولت مساحات شاسعة من قطاع غزة إلى أنقاض بعد نحو 19 شهرا من اجتياح القوات الإسرائيلية للقطاع ردا على هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 52 ألف فلسطيني واضطر جميع السكان تقريبا للنزوح عدة مرات.