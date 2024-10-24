إسرائيل: مراسلون من الجزيرة أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي بغزة

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القدس (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عن أسماء ستة فلسطينيين في غزة يعملون صحفيين بقناة الجزيرة، وقال إنهم أيضا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو الجهاد الإسلامي وهو ما رفضته الشبكة القطرية ووصفته بأنه محاولة لإسكات أصوات الصحفيين.

وقالت الشبكة في بيان “هذه الاتهامات حلقة جديدة من سلسلة استهداف ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية ضدها، وتحذّر الشبكة من أن تكون هذه الادعاءات ذريعة لاستهداف مراسليها”.

ونشر الجيش الإسرائيلي وثائق قال إنه عثر عليها في غزة تثبت أن الرجال لهم انتماء عسكري للجماعتين. ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من صحة الوثائق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الوثائق تضمنت قوائم بتفاصيل عن أفراد حركتي حماس والجهاد الإسلامي ورواتبهم ودورات التدريب للمقاتلين ودليل هواتف وتقارير الإصابات.

وأضاف “هذه الوثائق تشكل دليلا على اندماج إرهابيي حماس في شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية”.

وقالت الجزيرة “هذه الاتهامات الملفقة ليست إلا محاولة جديدة لإسكات صوت الصحفيين القلائل الباقين في القطاع، ولإخفاء حقيقة ما يُرتكب فيه من فظائع”.

وكان برنامج الشرق الأوسط التابع للجنة حماية الصحفيين قد وصف في وقت سابق على منصة إكس مثل هذه الاتهامات الإسرائيلية بأنها تصل إلى حد تشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين “بوسمهم ‘بالإرهابيين’ دون أساس”.

ولطالما اتهمت إسرائيل قناة الجزيرة بأنها بوق لحركة حماس، وفي العام الماضي أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق عمليات الشبكة لأسباب أمنية، وداهمت مكاتبها وصادرت معداتها.

وتقول الجزيرة إن الإجراءات الإسرائيلية ضدها قمعية وغير مسؤولة.

وتقول الشبكة إنها لا تنتمي إلى أي جماعات مسلحة، واتهمت القوات الإسرائيلية بقتل عدد من صحفييها عمدا خلال حرب غزة، ومن بينهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح. وتقول إسرائيل إنها لا تستهدف الصحفيين.

وأنشأت قطر قناة الجزيرة في عام 1996، وترى في الشبكة وسيلة لتعزيز مكانتها العالمية.

وبالإضافة إلى مصر والولايات المتحدة، توسطت قطر في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، على الرغم من أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر.