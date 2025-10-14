إسرائيل: معبر رفح سيظل مغلقا يوم الأربعاء

(رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين يوم الثلاثاء إن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة سيظل مغلقا يوم الأربعاء، وسيتقلص تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات اتخذت ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لعدم تسليمها رفات رهائن تحتجزهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

ولم يقدم المسؤولون مزيدا من التفاصيل عن مدة استمرار هذا الإجراء.

وسبق أن أشارت حماس إلى أن استعادة رفات بعض الرهائن قد يستغرق وقتا أطول، لعدم معرفة جميع مواقع الدفن.

