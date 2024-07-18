إسرائيل: مقتل قائد ميداني بحزب الله في ضربة على لبنان

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من ليلى بسام

بيروت (رويترز) – قال مصدران أمنيان يوم الخميس إن قائدا ميدانيا بوحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله قُتل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في أحدث استهداف لقادة بالجماعة خلال الاشتباكات المتبادلة منذ أشهر مع إسرائيل.

وأوضح المصدران أن حبيب معتوق الذي قتل في الغارة كان قد حل بديلا لقائد آخر في وحدة الرضوان، وهو علي أحمد حسين، الذي قُتل في ضربة إسرائيلية في أبريل نيسان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد عمليات بوحدة الرضوان وذكر أن اسمه علي جعفر معتوق، إلى جانب قائد آخر مسؤول عن عمليات الوحدة في منطقة الحجر. وأضاف أن مقاتلين آخرين من وحدة الرضوان قُتلوا أيضا في الضربة.

وذكر المصدران أن معتوق قُتل في واحدة من عدة غارات استهدفت بلدتي صفد البطيخ والجميجمة الواقعتين على الحدود.

وقال مدير مستشفى تبنين الحكومي محمد حمادي لرويترز إن 18 جريحا وصلوا إلى المستشفى بعد الغارات.

ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد المقاتلين وعدد المدنيين من بينهم بعد.

كان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قد حذر في خطاب ألقاه يوم الأربعاء من أن الجماعة ستوسع نطاق هجماتها على إسرائيل إذا استهدفت المزيد من المدنيين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن قياديا بها لقي حتفه في ضربة إسرائيلية على البقاع الغربي بلبنان، كما قُتل عضو في حزب الله في غارة إسرائيلية على بلدة جبال البطم الجنوبية.

وأعلنت جماعة حزب الله شن هجمات بعشرات الصواريخ والقذائف على إسرائيل على مدى يوم الخميس، بما في ذلك قاعدة فيلون في صفد الإسرائيلية للمرة الأولى.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار منذ أن أعلنت الجماعة تشكيل “جبهة إسناد” ودعم للفلسطينيين بعد وقت قصير من هجوم حماس على بلدات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وما تلاه من حملة عسكرية إسرائيلية مستمرة على القطاع الفلسطيني منذ ذلك الحين.

وتشير إحصاءات رويترز إلى أن تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان تسبب في مقتل أكثر من 100 مدني وما يزيد عن 300 من مقاتلي حزب الله، كما أدى إلى دمار في بلدات وقرى حدودية لبنانية لم تشهده المنطقة منذ حرب 2006.

وتزايدت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بين المراقبين الدوليين من أن توسع إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان مما يهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا.

وقالت إسرائيل إنها تقوم بالتحضيرات اللازمة لعملية أوسع لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقال حزب الله إنه لا يريد الحرب مع إسرائيل لكنه مستعد لها.