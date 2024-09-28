إسرائيل: مقذوف أطلق من لبنان يشعل حرائق في الضفة الغربية

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلق من لبنان سقط في الضفة الغربية وأشعل حرائق يوم السبت.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضاف الجيش في بيان أن “المقذوف سقط في منطقة متسبيه هاجيت”.

وتابع أن “خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تعمل حاليا على إخماد الحرائق الناجمة عن سقوط المقذوف في المنطقة”.

وأفادت تطبيقات التنبيه الإسرائيلية في وقت سابق بأن صفارات الإنذار دوت في ضواحي القدس والضفة الغربية المحتلة يوم السبت للتحذير من قصف من لبنان وفقا لما قاله الجيش الإسرائيلي.