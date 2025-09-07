The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل: مُسيرة أطلقت من اليمن أصابت صالة الوصول في مطار رامون

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية يوم الأحد أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت صالة الوصول في مطار رامون قرب مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وأضافت أنه تم وقف عمليات الإقلاع والهبوط في المطار، ويجري العمل على استئناف العمليات بصورة طبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه يحقق في سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة المطار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الواقعة قيد المراجعة، دون تقديم تفاصيل عن تأثيرها. ولم يحدد ما إذا كانت الطائرة المسيرة سقطت بعد اعتراضها ولا ما إذا كانت أصابت هدفها بشكل مباشر.

ويشغل المطار، الواقع قرب مدينة إيلات السياحية على الحدود مع الأردن ومصر، رحلات داخلية في الغالب.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة من على بعد آلاف الكيلومترات شمالا باتجاه إسرائيل، فيما تصفه الجماعة بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

وردت إسرائيل بقصف مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي. وأدت آخر هجمة إلى مقتل مسؤولين حوثيين كبار، من بينهم رئيس وزراء حكومة الحوثيين.

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان، هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية