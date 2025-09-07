إسرائيل: مُسيرة أطلقت من اليمن أصابت صالة الوصول في مطار رامون

(رويترز) – أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية يوم الأحد أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت صالة الوصول في مطار رامون قرب مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وأضافت أنه تم وقف عمليات الإقلاع والهبوط في المطار، ويجري العمل على استئناف العمليات بصورة طبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه يحقق في سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة المطار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الواقعة قيد المراجعة، دون تقديم تفاصيل عن تأثيرها. ولم يحدد ما إذا كانت الطائرة المسيرة سقطت بعد اعتراضها ولا ما إذا كانت أصابت هدفها بشكل مباشر.

ويشغل المطار، الواقع قرب مدينة إيلات السياحية على الحدود مع الأردن ومصر، رحلات داخلية في الغالب.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة من على بعد آلاف الكيلومترات شمالا باتجاه إسرائيل، فيما تصفه الجماعة بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

وردت إسرائيل بقصف مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي. وأدت آخر هجمة إلى مقتل مسؤولين حوثيين كبار، من بينهم رئيس وزراء حكومة الحوثيين.

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان، هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)