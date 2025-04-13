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إسرائيل: نعتقد أننا نجحنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه يعتقد أنه نجح في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان إنها أطلقت صاروخين باليستيين صوب قاعدة عسكرية في مدينة أسدود الساحلية ومطار بن جوريون الدولي بالقرب من تل أبيب.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في القدس حوالي الساعة 1816 بالتوقيت المحلي (1516 بتوقيت جرينتش).

وقال الجيش في البداية إن صاروخين ربما أُطلقا من اليمن، لكنه أوضح بعد ذلك بوقت قصير أن صاروخا واحدا فقط جرى إطلاقه.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 2023، وتقول إن هذه الهجمات تأتي في إطار دعمها للفلسطينيين.

وأوقف الحوثيون هجماتهم خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي بدأ في يناير كانون الثاني في غزة. وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس آذار واستأنفت حملتها في القطاع.

وبدأت الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة، بينما أُطلق سراح 192 آخرين خلال وقف إطلاق النار أو أنقذتهم القوات الإسرائيلية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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