إسرائيل: هاجمنا أهدافا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

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القدس/بيروت 14 يونيو حزيران (رويترز) – قالت إسرائيل إن قواتها شنت هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأحد بعد أن أطلقت الجماعة اللبنانية النار باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أن حزب الله أطلق ثلاث قذائف باتجاه مناطق في شمال إسرائيل، واصفا ذلك بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن “الجيش الإسرائيلي هاجم الآن أهدافا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في الضاحية ببيروت، ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية”.

ولم يصدر تعليق بعد من حزب الله على البيان الإسرائيلي، لكن الجماعة قالت إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

في الأسبوع الماضي، أثار هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما هدد بتعطيل اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه إنهاء الحرب الأوسع نطاقا.

ويبدو أن واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ويتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع الاتفاق اليوم الأحد.

وتشترط إيران وقف القتال في لبنان لإبرام أي اتفاق أكثر شمولا مع الولايات المتحدة.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الهجوم على الضاحية الجنوبية يبدو أنه محدد الهدف وتم باستخدام صاروخين.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وإيمان أبو حصيرة وستيفن شير من القدس ومايا الجبيلي من بيروت – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)