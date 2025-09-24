The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل: 20 جريحا على الأقل إثر ضربة بطائرة مسيرة على إيلات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 20 شخصا على الأقل بعدما سقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن على فندق بمدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر على الحدود مع الأردن ومصر.

وقالت الخدمة إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة بينما أصيب آخرون بجروح متوسطة إلى طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن قد سقطت في إيلات، مضيفا أن الدفاعات سعت لاعتراضها. وذكر لاحقا أن الهجوم استهدف فندقا بالمدينة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس بلدية إيلات إنه ناقش مع القيادة العسكرية الإسرائيلية سبل تحسين الرد على التهديدات الجوية على المدينة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن تحقيق أولي إن أنظمة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض المسيرة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن هجومها هو الثاني ضد إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبعد وقت قصير من الهجوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على موقع إكس إن الحوثيين “يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة وسيتعلمون بالطريقة الصعبة”.

يأتي هجوم الطائرة المسيرة يوم الأربعاء بعد أيام من إطلاق الحوثيين المتحالفين مع إيران طائرة مسيرة سقطت في منطقة الفنادق في إيلات، مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وتغطية صحفية منة علاءتغطية صحفية منة علاأحمد الإمام ويمنى إيهاب -إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

