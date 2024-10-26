إسرائيليون بين “القلق” من رد إيراني على الضربات و”الثقة بالجيش”

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أعرب إسرائيليون السبت في تل أبيب عن قلقهم بعد ساعات من شن إسرائيل ضربات على إيران، في حين أكد آخرون ثقتهم في الجيش.

وصباح السبت، خرج إسرائيليون للتنزه قرب شواطىء تل أبيب التي امتلأت بالرواد بينما لعب آخرون الكرة الشاطئية.

وقال يانيف حين الذي جلس على الشاطىء “من الصعب التكهن بما سيحصل مستقبلا. نحن قلقون بشكل عام ولكن لا شيء أكثر من ذلك”.

وأضاف الرجل (42 عاما) أن “هناك فوضى في الوقت الراهن، هذا هو الوضع، ولن يفاجئني أي شيء قد يحدث، لكنني أرفض العيش في خوف”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت أنّه شنّ ضربات “دقيقة وموجهة” على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران ردا على الهجوم الذي شنته طهران عليها مطلع الشهر الحالي، مهدّدا الجمهورية الإسلامية بجعلها تدفع “ثمنا باهظا” في حال قررت الرد.

وأعرب ساغي كواز عن تأييده الغارات الإسرائيلية التي جاءت ردا على الهجوم الإيراني.

وقال كواز (55 عاما) “أعتقد أننا فعلنا ما كان من المفترض أن نقوم به وكان الأمر عادلا وجيدا”.

واضاف الرجل الذي ارتدى قميصا رياضية بألوان العلم الإسرائيلي: “يجب ألا نخشى شيئا، فلدينا جيش جيد، وسنرد في شكل جيد على كل هجوم بعد ذلك”.

– “الأمور ستمضي قدما”-

وأضاف أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا مستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات والحرب التي يقودها الجيش في قطاع غزة ضد حماس الفلسطينية، حليفة إيران، منذ 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2023، “قد تستمر أيضا لفترة طويلة للغاية”.

ورأى إسرائيل كوهين أن دوامة الهجوم والرد المستمر بين إيران والدولة العبرية منذ نيسان/ابريل ستستمر.

وأضاف “”بناء على ردهم (الإيرانيون) الأخير، أعتقد نعم، سيكون هناك رد، لكنني آمل ألا يحدث ذلك، وأنا متأكد من أنهم لن يجرؤوا على فعل أي شيء من شأنه أن يضر بإسرائيل”.

في المقابل، اعتبر آخرون أن موجة التصعيد انتهت في الوقت الحالي.

وقال يوسي يعيش (65 عاما) من تل أبيب أن “الأمر لن يستمر. الرد كان متناسبا والأمور ستمضي قدما”.

وأوضح يعيش أن ايقاع حياته الروتيني مستمر على الرغم من استهداف إيران.

وأضاف “سمعنا في الصباح عن الهجوم واستمررنا كالمعتاد. ونقوم بجولتنا بالدراجات كل يوم سبت”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان “تعتبر إيران أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية”.

بور/شي/ب ق