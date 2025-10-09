إسرائيليون يحتفلون بإعلان صفقة تفرج عن الرهائن وسط ترقب لعودتهم

afp_tickers

4دقائق

تجمع آلاف الإسرائيليين مبتهجين في ساحة بتل أبيب الخميس على أمل عودة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعد سنتين من الانتظار والقلق.

ورفع الكثيرون لافتات كتب عليها “إنهم عائدون”، ولوّحوا بالأعلام الإسرائيلية والأميركية، وعلّقوا صور الرهائن في أرجاء الساحة.

وردّد المحتشدون هتافات حماسية وغنّوا ورقصوا فرحين ومهلّلين في “ساحة الرهائن”، حيث كانت تقام تجمعات ومظاهرات أسبوعية تطالب بإعادتهم على مدى العامين المنصرمين.

وقالت لورانس إسحق (54 عاما) المقيمة في تل أبيب “لقد انتظرنا هذا اليوم منذ 734 يوما. لا يمكننا تخيل وجودنا في أي مكان آخر هذا الصباح”.

وأضافت “إنها فرحة عظيمة، ارتياح هائل ممزوج بالقلق والخوف، والحزن على العائلات التي لن تحظى بهذه الفرحة”.

وتابعت قائلة “أشعر بقشعريرة وأنا أتحدث إليكم… إنه أمر جميل جدا، ولا يسعنا إلا أن نفكر في الجنود الذين ضحّوا بحياتهم من أجل هؤلاء الرهائن”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ إسرائيل وحركة حماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وتابع في منشور على منصة “تروث سوشال” أنّ اتفاقهما “يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي”.

وقالت راشيل بيري (49 عاما) التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة “لا توجد كلمات تصف شعور اليوم: فرح عفوي يمتزج بحماس ودموع”.

وأضافت “جئنا جميعا من المكتب إلى هنا لأننا ببساطة غير قادرين على التركيز والعمل. إنه يوم انتظرته إسرائيل كلها لعامين، في كل ثانية، كل يوم”.

– “هكذا يبدو الأمل” –

وبدت على رجل الأعمال غيورا ديشون (80 عاما) تعابير الفرح والبهجة بقرب عودة الرهائن كذلك، وقال لفرانس برس “إنه أمر لا يصدق… لا يمكن للمرء التوقف عن البكاء!”.

وأضاف “إنه شيء لم تكن تصدق أنه يمكن أن يحدث، وكنت تتمنى حدوثه، وفجأة تحقق”.

وقد يؤدي الاتفاق إلى إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين خلال أيام، في خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وأعرب ترامب في مقابلة تلفزيونية مع محطة “فوكس نيوز” عن اعتقاده بأنّ الرهائن سيعودون الاثنين.

وخُطف 251 شخصا إبان هجوم السّابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال 47 منهم محتجزين، ومن بين هؤلاء 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

في المقابل، أسفر الرد العسكري الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 67194 فلسطينيا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وقالت نوعام إيخوس، وهي مصورة وباحثة في علم الأعصاب (36 عاما)، إنها استيقظت في منتصف الليل، ولدى رؤيتها الأخبار توجهت مباشرة إلى “ساحة الرهائن”.

وأضافت “لا أتحمل أن أحتفل وحيدة في بيتي… لم أبتسم هكذا منذ فترة طويلة، ولا أظن أنني الوحيدة”.

وتابعت “أمشي في الشارع ويتملّكني شعور مختلف وأصبحت أرى الأشياء بمنظور مختلف أيضا، هكذا يبدو الأمل”.

