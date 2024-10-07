إسرائيليون يحيون ذكرى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وسط الدموع

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عند طلوع الشمس، أُشعلت شموع عند نصب تذكاري في رعيم في جنوب إسرائيل حيث أقيم مهرجان نوفا الموسيقي الذي هاجمه عناصر حركة حماس قبل سنة، بينما كان صوت هدير المروحيات ودوي القصف المدفعي يتردّد في قطاع غزة القريب.

التقت عائلات ضحايا هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الساعة 6,29 (3,29 ت غ)، وهو توقيت وقوع العملية قبل سنة، في إطار إحياء ذكرى الذين قتلوا في ذلك الهجوم والذين بلغ عددهم حتى اليوم 1206 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية.

وقال دورون جورنو الذي قتلت ابنته في المكان، لوكالة فرانس برس، “الألم لا يخفّ، بالعكس، إنه يصبح أكبر” مع الوقت.

وقال عن ابنته “كانت تعرف كيف تضحك الجميع، وكانت تفعل دائما ما تريد”.

أصوات القصف في القطاع الفلسطيني المجاور تذكّر بالحرب المدمّرة التي تسبّب بها الهجوم.

خطف المهاجمون يومها نحو 251 شخصا واقتادوهم رهائن إلى قطاع غزة حيث ما زال 97 منهم محتجزين بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

في موقع المهرجان، بدأت المراسم بدعوة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الى الوقوف دقيقة. وكان أفراد عائلات الضحايا متأثرين، وبكى منهم كثيرون.

ثم قال هرتسوغ “يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 يجب أن يترافق ذكره مع العار، عندما اقتحم آلاف الإرهابيين المتوحشين منازلنا، وانتهكوا حرمة عائلاتنا، وأحرقوا، وقطعوا، واغتصبوا، وخطفوا وأسروا مواطنينا، إخواننا وأخواتنا… هذه وصمة عار على جبين الإنسانية”.

في حقول كيبوتس رعيم، قُتل ما لا يقل عن 370 شخصا من روّاد المهرجان، وخُطف آخرون.

في ذكرى السنة، احتضنت العائلات بعضها وقد ارتدى بعض أفرادها قمصانا طُبعت عليها صور الذي غابوا، والتقط آخرون صورا على وقع الأغنية التي كانت تعزف في لحظة الهجوم.

وشارك في جزء من المراسم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي يزور إسرائيل.

وقال يسرائيل ليفمان الذي قُتل ابن أخيه في الهجوم، “المشاعر التي يشعر بها كل الإسرائيليين مؤلمة. نأمل بعد كل هذا الدرك الصعب الذي انحدرنا إليه، ألا نتجه من الآن فصاعدا، سوى نحو الأعلى”.

– دفعة من الصواريخ –

مع بدء المراسم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة حيث قُتل منذ سنة 41909 أشخاص في القصف الإسرائيلي والهجوم البري، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، “قصف عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخيّة… ردا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين والتّهجير المتعمّد لأبناء شعبنا”.

كذلك، أطلقت رشقات صاروخية صباح الاثنين من خلف الحدود الشمالية حيث تدور معارك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله منذ بدء توغّل برّي إسرائيلي قبل أيام في لبنان، ما صعّد المواجهة بينهما الجارية منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر بعد فتح حزب الله “جبهة إسناد” لغزة من لبنان.

في القدس، تجمّع متظاهرون أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مطالبين بوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة. ولوح المتظاهرون بلافتات عليها صور الرهائن كتبوا عليها “أعيدوهم الآن”.

وقالت يولي بن عامي “أحباؤنا ما زالوا في الأسر. الأمر مؤلم جدا. مرّت عليهم سنة الآن”.

ووصفت شير سيغل ألم انتظار عودة والدها من الاحتجاز، ويبدو الانتظار “كأنه لا ينتهي”.

وتنتهي المراسم بالنشيد الوطني الإسرائيلي. في وسط باحة كانت أعدّت للرقص السنة الماضية، علّقت صور الضحايا والرهائن، وزُينت بزهور أو بأعلام إسرائيلية أو برسوم نفّذها أطفال.

وقالت أوديت كيلين التي فقدت ابنتها هيلا كيلين في المكان، إن هيلا كانت أمّا لأربعة أولاد. وتضيف أنها تأتي الى المكان كل أسبوعين “لأكون مع هيلا”.

ستر-ميب/ص ك/غ ر/رض/كام