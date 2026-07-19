إسرائيليون يسيرون إلى الحدود للمطالبة بإعادة استيطان قطاع غزة

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سار آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون، الأحد نحو حدود الدولة العبرية مع غزة، مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمّر جراء الحرب، بحسب ما أفاد مراسلون وكالة فرانس برس.

وتجمع المتظاهرون قرب الحدود قبل التقدم بأعداد كبيرة نحو السياج المطلّ على شمال القطاع، في ظل انتشار قوات الأمن لمنعهم من التقدم أكثر.وأظهرت لقطات لفرانس برس المتظاهرين وهم يلوّحون بالأعلام الإسرائيلية.

وقال المتظاهر دانيال سيلِم لفرانس برس “نحن نسير اليوم لنخبر حكومة إسرائيل ونُظهِر للعالم كله أن هذه الأرض تعود لنا وغزة تعود لنا، وإننا نريد العودة إلى هناك”.

أضاف “لقد عشنا هناك قبل أن يخرجونا في عام 2005″، في إشارة الى انسحاب الدولة العبرية من القطاع وتفكيك المستوطنات التي أقيمت فيه بعد احتلاله في العام 1967.

وتابع “نحاول أن نضغط عليهم، ولدي أمل كبير في أن ينجح ذلك وأننا سنعود ونعيش هناك في أسرع وقت ممكن”.

وقال متظاهر آخر هو يحيئيل غرينبلوم إن المسيرة هي “مجرد بداية” لحملة هدفها إعادة استيطان القطاع المحاصر.

وأضاف “نقوم بمسيرة كبيرة للعودة إلى قطاع غزة… إلى حيث عاش اليهود لمئات، لآلاف السنين”، معتبرا أن “لا سبب” يمنع اليهود من العودة للاستيطان في شمال غزة.

وسبق أن أقيمت مسيرات لدفع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإعادة إنشاء مستوطنات في القطاع الذي تعرّض لدمار هائل في الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، حيث تستمر الضربات رغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحماس.

فيد-جد/كام/ود