إسرائيليون يعبرون عن غضبهم للإفراج عن فلسطينيين قتلوا أقارب لهم

afp_tickers

5دقائق

يقول هليل فولد إن مشاهدة عودة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة تجربة صعبة، خصوصا عندما ترتبط بالإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وقاتل شقيقه من بينهم.

يقول فولد وهو مستشار متخصص في تكنولوجيا المعلومات ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لوكالة فرانس برس إنه مشهد “مؤلم”.

ويضيف من منزله في بيت شيمش “من ناحية، نقوم بالإفراج عن مئات الوحوش مقابل كل رهينة إسرائيلية، هذا محزن جدا بل فظيع .. ومن ناحية ثانية، نرى الرهائن يعودون إلى عائلاتهم، كيف لا يمكننا دفع هذا الثمن؟ من يستطيع أن ينظر في وجه أم ويقول لها لن نعيد ابنتك من سجون الجحيم؟”.

في العام 2018، تعرض آري شقيق فولد للطعن حتى الموت على يد فتى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الأسابيع الأخيرة وكغيره من الإسرائيليين، شاهد فولد عمليات التبادل بين إسرائيل وحماس ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير المنصرم بعد حرب استمرت أكثر من 15 شهرا.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 25 من المحتجزين الأحياء مقابل أكثر من 1100 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

لكن السبت، وبعد آخر عملية تبادل بين الجانبين، علقت إسرائيل إطلاق سراح أكثر من 600 معتقل فلسطيني رغم إفراج حماس عن ستة رهائن.

وورد على قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين يُفترض الإفراج عنهم اسم خليل يوسف علي جبرين الذي كان عمره 17 عاما عندما أقدم على طعن فولد.

والتقطت كاميرات المراقبة صور جبرين وهو يطعن فولد في ظهره.

– “مأساوي” –

وصورت الكاميرات فولد المولود في الولايات المتحدة وهو يطارد الفتى ويطلق عليه النار قبل أن يُتوفى متأثرا بجروحه.

حينها، تم تقديم العلاج لجبرين قبل أن تحكم عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن مدى الحياة.

وفيما كان جبرين ينتظر العودة إلى مدينة يطا في جنوب الضفة الغربية المحتلة، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرارات الإفراج عن المعتقلين.

وقال نتانياهو إن التعليق سيبقى ساريا إلى أن تتوقف حماس عن “الاحتفالات المهينة” خلال إطلاق سراح المحتجزين لديها.

لكن فولد يقول إنه “يعجز عن استيعاب الأمر”. ويضيف “الأمر مؤلم لي على المستوى الشخصي، لكن على المستوى الوطني والديني، وكوني يهوديا متدينا، علينا القيام بذلك … يجب علينا إعادة أبنائنا”.

واجهت إسرائيل في العام 2011 معضلة مشابهة حين أفرجت عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني كان بينهم يحيى السنوار الذي يوصف بأنه مهندس هجوم السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويقول ميخا أفني المقيم في تل أبيب “إنه شعور فظيع … الأمر مأساوي وغير عادل”.

قُتل ريتشارد لاكين والد أفني الذي كان معلما ومناصرا للسلام، على يد مسلحين فلسطينيين في هجوم طعن وإطلاق نار في حافلة في القدس في العام 2015.

– “الاعدام” –

وكان اسم أحد منفذي الهجوم ويدعى بلال أبو غانم من بين أسماء المعتقلين الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم السبت.

وحكم على أبو غانم بالسجن المؤبد ثلاث مرات لقتله لاكين وآخرين.

ويقول أفني “كنت أعرف أن هذا سيحدث … بعد مقتل والدي ومحاكمة الإرهابي، نظرت إلى أختي وكنا نعلم أنها مسألة وقت قبل أن يُفرج عنه ضمن صفقة”.

ويضيف “أشكر الله على إنقاذ حياة” الرهائن، ومع ذلك فالأمر بالنسبة له “مأساة وطنية”، كما يقول.

ويقول فولد وأفنر إنه لمنع مثل هذا السيناريو في المستقبل، على إسرائيل تبني “سياسة القتل على الفور” وفي حال نجا المهاجم أن ينفذ فيه حكم الإعدام.

ويقول أفني “الموت هو المصير الوحيد للإرهابي الذي يقتل … سواء قتل الإرهابي والدي أو والد شخص آخر، فإن تركه يعني وجود فرصة كبيرة لقتل شخص آخر”.

ويضيف “هذا يجعلني بطريقة ما شريكا في الجريمة التالية، هذا شيء فظيع”.

راغ/ها/ص ك