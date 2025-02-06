إسرائيل تأمر الجيش بتجهيز خطة “للخروج الطوعي” لسكان غزة

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من جيمس ماكنزي وجنى شقير

القدس (رويترز) – أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر للجيش يوم الخميس بإعداد خطة تسمح “بالخروج الطوعي” لسكان غزة من القطاع، وذلك بعد أن أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط للسيطرة على القطاع إدانات واسعة النطاق.

وأشاد كاتس بإعلان ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين السكان الذين يزيد عددهم على مليوني فلسطيني في أماكن أخرى وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وكتب كاتس على منصة إكس “أرحب بخطة الرئيس ترامب الجريئة.. يجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم”.

وقال كاتس إن خطته ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلا عن ترتيبات خاصة للمغادرة بحرا وجوا.

واتهم باسم نعيم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كاتس بمحاولة التغطية على “دولة فشلت في تحقيق أي من أهدافها في الحرب على غزة”، مضيفا أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم.

وقال “مشاهد شعبنا وهو يقف لأيام في البرد الشديد على شارع الرشيد ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى دياره التي أجبرته إسرائيل بالقوة والموت على مغادرتها، خير دليل على تمسك شعبنا بأرضه بكامل وعيه وحريته وبدون إجبار من أحد”.

وتهجير الفلسطينيين واحدة من أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط. وتحظر اتفاقية جنيف لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص من الأراضي المحتلة.

وأجبرت الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي تقول سلطات الصحة في غزة إنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف على مدى أكثر من 15 شهرا، الفلسطينيين على النزوح بشكل متكرر داخل القطاع بحثا عن مكان آمن.

لكن الكثيرين يقولون إنهم لن يغادروا غزة أبدا لأنهم يخشون التهجير الدائم، ويعتبرون ذلك “نكبة” أخرى تماثل ما حدث عندما تم طرد مئات الآلاف من ديارهم في حرب عام 1948 عند إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتم تهجير الكثير من الفلسطينين أو فروا إلى غزة والضفة الغربية وإلى دول عربية مجاورة من بينها الأردن وسوريا ولبنان، حيث لا يزال أحفادهم يعيشون في مخيمات للاجئين. وتشكك إسرائيل في أنهم أُجبروا على الرحيل.

وقال كاتس إن مهمة استقبال الفلسطينيين يجب أن تقع على عاتق الدول التي عارضت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف “دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها من الدول التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة ضد إسرائيل بسبب إجراءاتها في غزة ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.

وقال كاتس “سينكشف نفاقهم (تلك الدول) إذا رفضوا ذلك. هناك دول مثل كندا، التي لديها برنامج هجرة منظم، عبرت سابقا عن استعدادها لاستقبال سكان من غزة”.

وسرعان ما أثارت تعليقات كاتس انتقادات من إسبانيا، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الخميس “أرض سكان غزة هي غزة.. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل”.

واتهم كاتس حماس باحتجاز الفلسطينيين في غزة ومنعهم من الخروج واستغلالهم للحصول على “أموال من نظام المساعدات الإنسانية. دون الإدلاء بتفاصيل.

وجاء مقترح ترامب المفاجئ، والذي أثار الغضب في أنحاء الشرق الأوسط، في الوقت الذي من المتوقع أن تبدأ فيه إسرائيل وحركة حماس محادثات حول الجولة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش لإنهاء حرب استمرت لأكثر من 15 شهرا في غزة.