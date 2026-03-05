إسرائيل تأمر السكان بمغادرة جنوب بيروت

بيروت 5 مارس آذار (رويترز) – حذرت إسرائيل سكان الضواحي التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب بيروت اليوم الخميس طالبة منهم مغادرتها، مما أثار الذعر حيث فر الناس من جزء كبير من العاصمة اللبنانية في اليوم الرابع من الأعمال العدائية الشاملة بين الجماعة المدعومة من إيران وإسرائيل.

وأمر أفيخاي أدرعي المتحدث العسكري الإسرائيلي في منشور على إكس، سكان الضواحي الجنوبية بالتوجه شرقا وشمالا، ونشر خريطة تظهر أربع مناطق مترامية الأطراف في العاصمة قال إن عليهم مغادرتها، جزء منها مجاور لمطار بيروت.

وأضاف أدرعي “أنقذوا أرواحكم، وأخلوا منازلكم على الفور”، قائلا إن أي تحرك نحو الجنوب قد يعرض حياتهم للخطر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ازدحام الطرق المؤدية إلى خارج الضواحي مع فرار الناس بالسيارات وعلى الأقدام.

واستدرج لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط يوم الاثنين، عندما فتح حزب الله النار، مما أدى إلى شن غارات جوية إسرائيلية مكثفة ركزت بشكل كبير على الضواحي الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه.

وأمر الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء السكان بمغادرة منطقة في جنوب لبنان تبلغ مساحتها حوالي ثمانية بالمئة من مساحته.

وأجبر القصف الإسرائيلي والتحذيرات عشرات الآلاف من اللبنانيين على الفرار من منازلهم في الضواحي الجنوبية والجنوب هذا الأسبوع. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 77 شخصا قتلوا.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى في إسرائيل نتيجة هجمات حزب الله.

وتعد الضواحي الجنوبية لبيروت، التي يغلب عليها المسلمون الشيعة، من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العاصمة. وتعرضت المنطقة لقصف جوي إسرائيلي خلال الحرب مع حزب الله في 2024، وخلال حرب سابقة مع إسرائيل في 2006.

