إسرائيل تأمر بإخلاء المزيد من القرى في جنوب لبنان

reuters_tickers

2دقائق

من أمينة إسماعيل وأحمد طلبة

بيروت/القاهرة (رويترز) – أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة في جنوب لبنان واستهدفت موقعا جديدا في شماله يوم السبت، بينما أُصيب فرد ثالث من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصراع المتفاقم.

وقال مصدر أمني ومصدر بالدفاع المدني لرويترز إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق في لبنان.

ويقع أحد الأماكن المستهدفة في بلدة دير بللا شمال لبنان الذي لم يتعرض للقصف من قبل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جماعة حزب الله أطلقت قرابة 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل يوم السبت دون أن يقدم تفاصيل. وأعلن الجيش إغلاق مناطق حول بعض البلدات في شمال إسرائيل.

وأمر الجيش الإسرائيلي يوم السبت أيضا سكان 23 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم إلى مناطق شمالي نهر الأولي الذي يتدفق من سهل البقاع في الغرب إلى البحر المتوسط.

وشمل الأمر الذي صدر عبر بيان عسكري قرى في جنوب لبنان كانت أهدافا لهجمات إسرائيلية في الآونة الأخيرة، والكثير من هذه القرى بالفعل شبه خاوية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات الإخلاء ضرورية لسلامة السكان بسبب زيادة عمليات حزب الله، مشيرا إلى أن الجماعة تستخدم هذه المواقع لإخفاء أسلحة وشن هجمات على إسرائيل.

وينفي حزب الله إخفاء أسلحته بين المدنيين.