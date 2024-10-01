إسرائيل تؤكد أنّها مستعدة للدفاع عن نفسها إذا تعرّضت لهجوم من إيران

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أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها مستعدة للدفاع عن نفسها، على خلفية تحذير الولايات المتحدة من هجوم صاروخي بالستي “وشيك” عليها من إيران.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه باشر عملية برية “محدودة” ضد حزب الله في جنوب لبنان.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إنّ “الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أنّ إيران تستعد لشن هجوم وشيك بصاروخ بالستي على إسرائيل”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته “نحن ندعم الاستعدادات الدفاعية” الإسرائيلية، مؤكدا أنّ “هجوما عسكريا مباشرا من قبل إيران على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة” بالنسبة إلى طهران.

غير أنّ الجيش الإسرائيلي أفاد بأنّه لم يرصد أيّ “تهديد جوي” من إيران “في الوقت الحاضر”، مؤكدا في الوقت ذاته أنّه “مستعد للدفاع عن نفسه وللهجوم”.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش أن وزيري الدفاع الإسرائيلي والأميركي ناقشا التهديد الإيراني “الوشيك”.

وبعد أسبوع من القصف المكثف على أهداف للحزب المدعوم من إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أنّ جنوده دخلوا جنوب لبنان مساء الإثنين في إطار “عملية برية محدودة وموضعية ومحدّدة الأهداف” ضدّ “أهداف ومنشآت إرهابية” لحزب الله، من غير أن يتحدث عن نطاق هذه العملية وإطارها الزمني وعدد الجنود المشاركين فيها.

وأشار إلى أن هذه الأهداف تقع “في عدد من القرى القريبة من الحدود والتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للبلدات الإسرائيلية في الحدود الشمالية”، موضحا أن القوات الإسرائيلية على الأرض تحظى بإسناد جوي ومدفعي.

غير أنّ قوة الأمم المتحدة في لبنان أكدت عدم حصول “توغّل بري الآن”، بينما نفى الحزب دخول قوات إسرائيلية الأراضي اللبنانية. وأكد مصدر في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس أن وحداته “لم ترصد” أي توغّل إسرائيلي عبر الحدود.

ولاحقا أعلن الجيش استدعاء أربعة ألوية احتياط إضافية الى الجبهة الشمالية.

وجاء ذلك فيما كتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في رسالة نشرت باللغة العربية على تطبيق تلغرام، “يدور في منطقة جنوب لبنان قتال عنيف”، مضيفا “من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني” متهما حزب الله باستخدام المدنيين “دروعا بشرية”.

في المقابل، نفى حزب الله توغل قوات إسرائيلية في لبنان وخوضها اشتباكات مع مقاتليه.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمّد عفيف في تصريحات وزّعها إعلام الحزب إن “كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت إلى لبنان هي ادعاءات كاذبة … لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال”.

وأكد جهوزية مقاتلي الحزب “للمواجهة المباشرة” مع القوات الإسرائيلية التي “تتجرأ أو تحاول دخول” لبنان.

كذلك، أشار الناطق باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي لوكالة فرانس برس إلى أن “لا توغل بريا الآن”، بعد تحذير القوة الدولية في بيان من أن “أي عبور إلى لبنان يعد انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه”، داعيا الأطراف كلها الى “التراجع عن مثل هذه الأفعال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وسفك الدماء”.

– “غارتان” –

إلى جانب ذلك، استهدفت غارتان اسرائيليتان الثلاثاء مبنيين في ضاحية بيروت الجنوبية، يقع أحدهما في محيط مستشفى الزهراء، بينما يقع المبنى الثاني قرب السفارة الكويتية في بئر حسن، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنّه “نفّذ ضربة دقيقة في بيروت”، من دون مزيد من التفاصيل.

وفجر الثلاثاء، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم نجل منير المقدح، القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة فتح.

واصل حزب الله قصفه على إسرائيل، معلنا قصف قاعدة جوية في ضواحي تل أبيب في ثاني استهداف من نوعه الثلاثاء.

وقال الحزب في بيان إنه أطلق “صلية صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب”.

وأعلن في وقت سابق استهداف “قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب”.

كذلك، أعلن حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين بنيران المدفعية والصواريخ في المطلّة وأفيفيم. وسقط صاروخ آخر قرب مفرق أيال على طريق يشهد حركة مرورية كثيفة بوسط إسرائيل بدون التسبب بسقوط ضحايا.

وفي الداخل الإسرائيلي، شدد الجيش القيود على التجمّعات العامة، بما في ذلك في القدس وتل أبيب، قبل رأس السنة العبرية.

– “تجنّب حرب شاملة” –

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع ممثلين عن الأمم المتحدة إنّ لبنان “يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان” مناشدا الجهات المانحة تعزيز دعمها لإغاثة النازحين.

في هذه الأثناء، أثار إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية “محدودة” في جنوب لبنان تحذيرات دولية من التصعيد وصولا إلى حرب شاملة.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة التوصل إلى وقف “فوري” لإطلاق النار، مؤكدا أنّه “يجب تجنّب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن”، وفق بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

كما أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة نحو مليون نازح وفق تقديرات رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما طالب رئيس البرلمان نبيه بري بإنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات.

ودان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العملية البرية الإسرائيلية في لبنان ودعا الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى وضع حد لإسرائيل من دون “إضاعة مزيد من الوقت”.

ودعت روسيا إسرائيل إلى سحب قواتها “فورا” من جنوب لبنان، بينما أكدت الصين أنّها ترفض “التعديات على سيادة لبنان”.

أميركيا، أعرب وزير الدفاع لويد أوستن في بيان على منصة إكس، عن قناعته المشتركة مع إٍسرائيل بضرورة “تفكيك البنى التحتية الهجومية” التابعة لحزب الله على طول الحدود “لضمان ألا يتمكّن حزب الله من شن هجمات مماثلة لهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر على البلدات الشمالية في إسرائيل”.

وأكّد أوستن مجدّدا على ضرورة “الحل الدبلوماسي” لضمان سلامة المدنيين “على جانبي الحدود”.

احتل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مدة 22 عاما، قبل ان ينسحب منه في أيار/مايو 2000.

– إجلاء رعايا –

ويجري تبادل إطلاق نار شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أعلن حزب الله فتح جبهة “إسناد” لقطاع غزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس إثر شن الحركة هجوما غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى وقع هذا التطور الخطير، استهدفت سلسلة غارات جوية إسرائيلية فجر الثلاثاء دمشق، مما أسفر وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ستة مدنيين، بينهم إعلامية في التلفزيون الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إنّ “العدو الإسرائيلي شنّ عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسيّر من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق”.

وأعلنت دول عدة عن إجلاء رعاياها، بما في ذلك عبر استئجار رحلات جوية أو حجز رحلات تجارية بأكملها، بينما أعلنت فرنسا أنّ إحدى سفنها الحربية ستتمركز قبالة الساحل اللبناني “احترازا” للمساعدة في إجلاء الرعايا إذا ما استدعى الأمر ذلك.

وقتل أكثر من ألف شخص في لبنان وفق السلطات منذ ارتفع مستوى التصعيد بين حزب الله واسرائيل منتصف أيلول/سبتمبر مع نقل إسرائيل ثقلها العسكري من غزة إلى لبنان مؤكدة عزمها على تمكين عشرات آلاف السكان من العودة إلى المناطق الشمالية الحدودية التي نزحوا منها بسبب تبادل القصف.

– قطاع غزة –

في قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء حرب متواصلة منذ سنة تقريبا، يستمر الجيش الإسرائيلي في هجومه رغم تراجع حدة الضربات في الأيام الأخيرة.

وقتل 12 شخصا الثلاثاء في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع جراء قصف صاروخي إسرائيلي فيما قضى سبعة آخرون في ضربات على مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني في القطاع.

وقُتل في غزة منذ بدء الحرب 41638 شخصا معظمهم من المدنيين وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأدّى هجوم حركة حماس على إسرائيل إلى مقتل 1205 أشخاص غالبيتهم مدنيون.

بور/بم-غ ر-دص-ناش/ص ك